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Güzergahlar belirlendi

YOZGAT Valiliği, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun uygulanmasına dair Yönetmelik uyarınca, Yozgat il merkezinde ‘Toplantı ve Gösteri’ yürüyüşlerinin yapılacağı meydanlar, yerler, afiş ve pankart asılabilecek yerleri yeniden belirleyip, duyurdu.

Güzergahlar belirlendi

YOZGAT Valiliği, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun uygulanmasına dair Yönetmelik uyarınca, Yozgat il merkezinde ‘Toplantı ve Gösteri’ yürüyüşlerinin yapılacağı meydanlar, yerler, afiş ve pankart asılabilecek yerleri yeniden belirleyip, duyurdu.

18 Ocak 2020 Cumartesi 03:07
Güzergahlar belirlendi

Yozgat İl Merkezinde bu yıl, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü güzergahı olarak Yimpaş Avm önünde toplanılıp,  Sürmeli Kavşağından başlayıp, Lise Caddesi üzerinden Saat Kulesine kadar olan güzergâhta yürüyüş yapılıp, Cumhuriyet Alanı’nda miting yapılabilecek. Alternatif yürüyüş güzergahı olarak Kent Park önü, Bilal Şahin Caddesi ve Karayolları Caddesinin kesiştiği alan belirlenirken, Yimpaş Avm arka kısmında da miting yapılabilecek. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerini halka duyurmak amacıyla hazırlanan afişler için Belediye Başkanlığınca şehrin muhtelif yerlerine konulan ücretli/ücretsiz billboard, raketlerin uygun olduğu, pankartlar için ise Belediye Başkanlığının şehrin uygun göreceği yerler olarak belirlendiği kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
Güzergahlar Belirlendi
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