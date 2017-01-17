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Güzergahlar belirlendi

17 Ocak 2017 Salı 06:39
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Yozgat Valiliği 2017 yılı için il merkezinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yerler ve güzergahlar ile afiş ve pankart asılacak yerleri belirledi.

Güzergahlar belirlendi
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6’ıncı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3’üncü maddeleri gereğince, 2017 yılı için Yozgat merkezde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yerler ve güzergâhlar ile afiş ve pankart asılacak yerlerin tespit edildiği duyuruldu.
Yapılan açıklamaya göre 2017 yılı için belirlenen yürüyüş yapılacak yer ve güzergâhları ile afiş ve pankart asılacak yerler şu şekilde:
"Toplanma Alanı: Yimpaş AVM önü (Sürmeli Kavşağı)
Yürüyüş Güzergahı: Yimpaş AVM önü Sürmeli Kavşağından başlayıp,  Lise Caddesi üzerinden Saat Kulesine kadar olan güzergah.
Miting Alanı: Cumhuriyet Meydanı
Dağılma Yeri: Miting alanı aynı zamanda dağılma yeri.
Alternatif toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları ise şu şekilde belirlendi: Toplanma Alanı: Kent Park önü, Bilal Şahin Caddesi ve Karayolları Caddesinin kesiştiği alan. Yürüyüş Güzergahı: Kent Park istikametinden Fuar Caddesinin Yimpaş AVM'ye kadar olan kısmı. Miting Alanı: Yimpaş AVM arkası (Salı Pazarının kurulduğu yer). Dağılma Yeri: Miting alanı aynı zamanda dağılma yeridir.
AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER
Toplantı ve gösteri yürüyüşlerini halka duyurmak amacıyla hazırlanan afişler için belediye başkanlığınca şehrin muhtelif yerlerine konulan ücretli/ücretsiz billboard ve raketlerin uygun olduğu,  pankartlar için ise Belediye Başkanlığının şehrimizde uygun göreceği yerler olarak belirlendi.

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