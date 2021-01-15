Güzergahlar Belirlendi

Yozgat İl Merkezinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri için toplanma yeri olarak Sürmeli Kavşağı belirlendi. Yürüyüş için ise aynı bölgede toplanılıp, Lise Caddesi üzerinden Saat Kulesine kadar yürünüp, Cumhuriyet Alanı’nda miting yapılabilmesi uygun bulundu. Miting alanının aynı zamanda dağılma yeri olduğu da hatırlatıldı. Alternatif toplanma alanı olarak da Kent Park önü, Bilal Şahin Caddesi ve Dr. Kazım Arslan Bulvarının kesiştiği alan belirlendi. Yürüyüş Güzergahı olarak Kent Park istikametinden Hoca Ahmet Yesevi Caddesinin Yimpş AVM'ye kadar olan kısmı olarak ilan edilirken Yimpaş AVM arkasındaki alan da Miting Alanı olarak belirlendi. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerini halka duyurmak amacıyla hazırlanan afişler için Belediye Başkanlığınca şehrin muhtelif yerlerine konulan ücretli/ücretsiz billboard ve raketlerin uygun olduğu, pankartlar için ise Belediye Başkanlığının şehirde uygun göreceği yerler olarak belirlendi.