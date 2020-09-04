Güzergah ücreti kaldırıldı

S Plakası bulunan öğrenci servisi araç sahiplerinin güzergah ücretlerinin alınmaması noktasındaki talepleri Covit-19 nedeniyle okulların kapalı olmasından dolayı kabul edildi. Sadece bu yıla mahsus olmak kaydıyla güzergah ücretinin alınmaması uygun bulundu. S plaka devir ücretlerinde de indirime gidildi. 6 bin 500 lira olan S plaka devir ücreti 5 bin liraya indirildi. Otobüs ve Minibüs terminali giriş çıkış ücretleri Kasım ayında yapılacak olan meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelendi. Belediyeye ait hurda aracın satışı için belirlenecek birine yetki verilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda imar planı ve tadilatları görüşüldü.