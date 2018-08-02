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Güzergah sıkıntılı

YERKÖY-Kayseri bağlantılı Yüksek Hızlı Tren projesinin hayata geçirilmesine yönelik ihale sürecinin tamamlanıp, geçiş güzergahının netleşmesinin ardından, belirlenen güzergahın Yerköy açısında sıkıntı yaratabileceği ileri sürüldü.

Güzergah sıkıntılı

YERKÖY-Kayseri bağlantılı Yüksek Hızlı Tren projesinin hayata geçirilmesine yönelik ihale sürecinin tamamlanıp, geçiş güzergahının netleşmesinin ardından, belirlenen güzergahın Yerköy açısında sıkıntı yaratabileceği ileri sürüldü.

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Güzergah sıkıntılı

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren projesiyle ilgili mevcut güzergah yerine yeni bir güzergah belirlendiğini, bu güzergahında ilçeyi bir kez daha ikiye bölerken, termal kaynakların bulunduğu sahayı da kullanılamaz hale getirilebileceğine dikkat çekti. Milletvekili Keven, ‘’Yerköy-Kayseri bağlantılı Yüksek Hızlı Tren, Ankara istikametinden Yerköy ilçesine kadar Ankara-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattından gelip, 100. Yıl Mahallesi’nden TOKİ ile Stadyumun arasından geçerek ilçeyi ikiye ayırmaktadır. Bu bölge Yerköy'ün gelişme bölgesidir. Ayrıca termal sıcak su kaynaklarına da yakın gittiği için olumsuz bir durum oluşturabileceği iddia ediliyor. Bu hattın Yerköy'ü bir kez daha ikiye bölmemesi için, proje maliyeti ve kamulaştırma problemleri de analiz edilerek daha ileri bir noktadan Kayseri'ye ayrılması daha uygun olmaz mı?’’ diye sordu. 
HIZLI TREN PROJESİ
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Yerköy-Kayseri arasındaki hat yaklaşık 140 kilometre uzunluğundaki proje hayata geçtiğinde saatte 250 kilometre hız yapacak tren  ile Kayseri-Ankara bir saat 15 dakikaya inecek. Proje 3 yılda tamamlanacak.
 

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