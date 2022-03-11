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‘Güzel bir kültür oluşturduk’

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu ziyaretlerini sürdürüyor.

11 Mart 2022 Cuma 00:38
‘Güzel bir kültür oluşturduk’

Ankara’da sürdürmüş olduğu temaslar kapsamında AK Parti Grup Başkanvekili ve Ekonomi Eski Bakanı Mustafa Elitaş’ı ziyaret etti. Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Elitaş, “ Biz Yozgat’ta doğup veya soyu Yozgat’ta olan hemşehrilerimizle uzun yıllardır kardeşçe çok güzel bir kültür oluşturduk.  Ben bu ziyaretlerinden dolayı değerli başkana ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.
Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ise, yönetim kurulunu kabulünden dolayı Elitaş’a teşekkür ederek, “ Bizde Kayseri Yozgatlılar Federasyonu olarak, sizlerin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Bu güne kadar yaptığınız hizmetleri çok iyi biliyoruz. Derneklere, sendikalara, federasyonlara yapmış olduğunuz yardımları çalışmaları ve vermiş olduğunuz destekleri biliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte istişare toplantımızın ardından bizlere faydalı önerilerde bulunacağınızdan hiç şüphem yok. Bu anlamda hem şahsım hem yönetim kurulum adına bizlere zaman ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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