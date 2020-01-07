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Güvenlikçilere eğitim

SARIKAYA İlçesindeki Okullarda görev yapan Özel Güvenlik Görevlilerine eğitim verildi.

Güvenlikçilere eğitim

SARIKAYA İlçesindeki Okullarda görev yapan Özel Güvenlik Görevlilerine eğitim verildi.

07 Ocak 2020 Salı 03:50
Güvenlikçilere eğitim

Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, ilçemizdeki okullarda görev yapan özel güvenlik görevlileri hizmet içi eğitime alındı. Eğitim çalışmasında, okul önlerinde güvenliğin sağlanması, yabancı şahısların dolaşması, zararlı maddelerin satışı gibi olaylardan uzak güzel bir okul iklimi sağlanmasına yönelik bilgiler verildi. Eğitim çalışmasına, okullarda görev yapan 17 özel güvenlik görevlisi katıldı. Katılımcılara, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler tarafından bilgiler verildi. Her okulun irtibatlı polisi ve güvenlik görevlisiyle birbirleriyle tanıştırıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Güvenlikçilere Eğitim
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