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Güvenlik zorunluluktur

YERKÖY İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ‘İş sağlığı tecih değil zorunluluktur’ sloganından yola çıkarak, iş güvenliğine yönelik bir dizi etkinliğe imza attı.

Güvenlik zorunluluktur

YERKÖY İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ‘İş sağlığı tecih değil zorunluluktur’ sloganından yola çıkarak, iş güvenliğine yönelik bir dizi etkinliğe imza attı.

09 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Güvenlik zorunluluktur

İş sağlığı ve güvenliği büro yöneticileri tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde, Anaokulundan liselere kadar tüm eğitim birimlerinde eğitim çalışması yapıldı. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri arsında Resim, Afiş ve slogan yarışması düzenlenerek, dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, Kale Seramik Fabrikasını kapsayan teknik gezi düzenledi. İş Güvenliği Uzmanı Sebahattin Bircan, Büro Memuru Osman Şahin ile birlikte, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaşması için okullarda çeşitli etkinlikler düzenledi. Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç, bu etkinliklerin tüm yıla yayılarak bütün öğrencilere ulaştırılmasının daha faydalı olacağını söyledi. 

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