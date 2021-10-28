GUVENLiK UYARISI

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından banka müdürlerine ve yetkililerine seminer verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda, Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ün katılımıyla gerçekleşen seminerde Dolandırıcılık, En İyi Narkotik Polisi Anne, UYUMA ve KADES projeleri hakkında bilgi verildi. Dolandırıcılığın ciddi manada insanları üzdüğünü, maddi ve manevi sıkıntılara sebebiyet verdiğini ifade eden İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, dolandırıcılığın önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Bu kapsamda yetkili polislerin üniversitelerde, milli eğitim etkinliklerinde velilere ve öğretmenlere, Cuma namazlarında da cemaatlere bilgiler vererek, dolandırıcılık mağduru olmamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi. Murat Esertürk özellikle veznelerde duran banka çalışanlarından, vatandaşların bir baskı bir korku içerisinde elinde cep telefonu ile konuşup ya da heyecanla bir an önce parayı çekiyim de o şahsa veriyim gibi hal ve hareketler içerisinde olanlara karşı dikkatli olmalarını istedi. Esertürk, emniyetin ve kamu görevlileri sayılan bankacıların el ele vererek dolandırıcılık olaylarının önüne geçebileceklerinin altını çizdi. Emniyet olarak koruyucu polisliğin, önleyici polisliğin yaygınlaştırılması ve suç olmadan önce durdurulmasını amaçladıklarını belirten Esertürk, ‘’Art niyetli insanlar çok yeni şeyler üretiyorlar ve düşünüyorlar. Bizim görevimiz sadece suçu işleyen şahısları yakalayıp adalete teslim etmek değil, suç olduktan sonra vatandaşlarımızın o mağduriyeti ve travmayı yaşamalarının da önüne geçmek’’ diye konuştu. •SÜMEYYE ILHAN•