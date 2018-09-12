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Güvenlik toplantısı

SARIKAYA ilçesinde kaymakamlık tarafından 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Okul Güvenliği ve Öğrenci Servis Taşıyanları konulu toplantı düzenlendi.

Güvenlik toplantısı

SARIKAYA ilçesinde kaymakamlık tarafından 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Okul Güvenliği ve Öğrenci Servis Taşıyanları konulu toplantı düzenlendi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Güvenlik toplantısı

Toplantıya Kaymakam Yasin Özcan başkanlık etti. Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Çetin Özcan, Emniyet Müdür Vekili Yasin Yamur, Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ve ilçedeki öğrenci servis şoförleri katıldı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının daha güzel huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için ilçedeki eğitim-öğretim ile ilgili sorunlar ile diğer hususlar görüşüldü. Kaymakam Özcan, öğrencilerin güvenli bir şekilde evlerinden alınıp aynı şekilde ailelerine tekrar teslim edilmesi konusunda sorumlulukları olduğunu belirterek, servis şoförlerinin daha dikkatli olması gerektiğini, bu konuda idare tarafından da denetimlerin artacağını vurguladı. Toplantının son bölümünde karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu, okul servis araçlarında öğrenci güvenliğine yönelik yapılması gereken işlemler ele alındı. Kaymakam Yasin Özcan, Okul Aile Birliği Başkanları ile de bir araya geldi. Okul aile birliği başkanlarından Özellikle okulların çevre güvenliği, uyuşturucuyla mücadele ve güvenlik kameraları hususunda dikkatli olunması istendi. Kaymakam Özcan, “Yeni eğitim öğretim sezonunda öğrencilerimizin huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için okul içlerinde ve çevrelerinde gereken her türlü tedbirin alındı’’ dedi. 

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