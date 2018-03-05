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Güvenlik toplantısı

SORGUN ilçesinde gerçekleştirilen ‘güvenlik’ amaçlı toplantıya Mehmetbeyli Köyü ev sahipliği yaptı.

Güvenlik toplantısı

SORGUN ilçesinde gerçekleştirilen ‘güvenlik’ amaçlı toplantıya Mehmetbeyli Köyü ev sahipliği yaptı.

05 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Güvenlik toplantısı

Kaymakam Mustafa Altınpınar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, halkın sorunları dinlendi, ortak çözümler üretildi. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Salih Dişlioğlu, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Cengiz Arslan ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hasan Özben de toplantıda hazır bulundular. 

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