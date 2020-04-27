Güvenlik tedbirleri artırıldı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır başkanlığında gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurul Toplantısında, Ramazan ayı ile birlikte havaların ısınmasına bağlı olarak artacak olan insan yoğunluğunda ihmal edilebilecek sosyal mesafe kuralına yönelik bir dizi tedbirler hayata geçirildi. Yozgat şehir merkezinde halkın yoğun olarak gezinti yapabilecekleri alanlarda polisler konuşlandırıldı, Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığına giriş çıkışlar polis kontrolünde yasaklandı. Fiziksel temas, solunum yollarıyla çok hızlı bulaşabilen, enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızla yükselten Korona virüs salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amaçlı kararlar uygulamaya konuldu. Sosyal hareketlilik ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması gerektiğine dikkat çekilerek, aksi hallerde virüsün yayılımının hızlanarak, vaka sayısı ile tedavi gereksiniminin artacağı kaydedildi. Vatandaşların hayatlarını kaybetme riskinin yükseleceği, toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı değerlendirilerek, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla şimdiye kadar pek çok tedbir hayata geçirildiği hatırlatıldı. Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli güvenlik önlemleri alındı. Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların dışarıya çıkıp, sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildi. İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların yoğun olarak kullandığı/ kullanabileceği caddeler kapatıldı. Çamlığa giriş çıkışlar bu kapsamda tamamen yasaklandı. Çamlığa giriş kapılarında polisler nöbet tutmaya başladı.