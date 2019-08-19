Güvenlik denetimi

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, konunun hassasiyetinin farkında olduklarını söyledi. Bozdağ, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Abid Ateş tarafından yapılan ziyaret nedeniyle kendisini teşekkür etti. Bozdağ, konunun hassasiyetinin ve öneminin farkında oldukların, gerekli çalışmaların yapıldığını, yapılamaya devam edileceğini ifade etti. Bozdağ, insan sağlığı ve insan güvenliği açısından çok önem arz eden bir çalışma olduğunun altını çizdi. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini anlatan Bozdağ, iş güvenliği ve sağlığı konusundaki özverili çalışmalarından dolayı Uzmanı Ateş ve ekibine teşekkür etti.