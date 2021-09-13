Güvenlik amirlerinden ziyaret

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde görev yapan Jandarma Komutanı Tarık Lök ve İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Yılmaz, Akdağmadeni ilçesindeki Gençlik Merkezini ziyaret etti. Gençlik Merkezinin faaliyetleri hakkında bilgi aldıktan sonra çocuklarla çeşitli oyunlar oynayıp keyifli saatler geçiren Lök ve Yılmaz, merkeze devam eden gençlerle sohbet edip, çeşitli uyarılarda da bulundu. Gençlerin Covid19 salgınına karşı gerekli önlemleri almaları istendi. Gençlerin aşılarını olmalarının önemine değinildi, maske, mesafe ve hijyen konularındaki alışkanlıklardan vazgeçilmemesi gerektiğinin önemine değinildi. Çocuklar, ziyarete gelen ilçe yöneticilerine teşekkür etti.