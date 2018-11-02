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Güvenli ürün

YOZGAT Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Ürün Güvenliği Haftası kapsamında Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans salonunda, ‘Ürün Güvenliği ve PGD Faaliyetleri’ konulu sunum yaptı.

Güvenli ürün

YOZGAT Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Ürün Güvenliği Haftası kapsamında Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans salonunda, ‘Ürün Güvenliği ve PGD Faaliyetleri’ konulu sunum yaptı.

02 Kasım 2018 Cuma 08:35
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Güvenli ürün

Bozok İlkokulu/ortaokulu ve Merkez ortaokulunda bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Akademisyen, öğrenci ve tüketicilerin ürün güvenliğine ilişkin soruları yanıtlandı, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Yozgat Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mualla Taşkesen, vatandaşın günlük hayatta kullanmış olduğu asansörlerden elektrikli ev aletlerine, gaz yakan cihazlardan otomotiv aksam ve parçalarına kadar ürünler ile profesyonel maksatla sanayi üretiminde kullanılan makine, sınai gaz tüpleri gibi birçok ürünün piyasadaki denetimlerinin aralıksız yapıldığını hatırlattı. Taşkesen, ‘’Vatandaşlarımız ürünü satın alırken, ürün üzerinde 'CE' işareti olmasına dikkat etmelidir. CE işareti; ürünün teknik düzenlemesine uygun olarak üretildiğini ve güvenli ürün olduğunu gösteren uygunluk işaretidir. Üzerinde CE işareti olmayan ürünlerin kullanılmaması gerekmektedir. En iyi denetçi vatandaşımızdır!'’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Güvenli ürün
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