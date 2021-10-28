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Güvenli gelecek

Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ‘Güçlü Aile, Güvenli Gelecek’ projesi kapsamında eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

28 Ekim 2021 Perşembe 00:33
Güvenli gelecek

Yozgat Valiliğince desteklenen Güçlü Aile, Güvenli Gelecek projesi kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri ile birlikte Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyer ve personelleri ziyaret edilerek eğitim verildi. Faaliyet kapsamında 72 kadın, ‘Ailenin önemi, Aile İçi şiddet, Aile ilişkileri nasıl olmalı, KADES Uygulaması’ hakkında bilgilendirildi. Faaliyete katılan 15 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklenerek, faaliyet tamamlandı. Projenin başladığı tarihten itibaren 781 kadın, 670 erkek olmak üzere toplam bin 451 vatandaşa ulaşılarak, 178 kadının telefonuna KADES Uygulaması yüklendiği bildirildi. 

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