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Güvenli Gelecek

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerine ‘Güçlü Aile, Güvenli Gelecek’ projesi kapsamında eğitim verildi.

18 Kasım 2021 Perşembe 00:55
Güvenli Gelecek

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen ‘Güçlü Aile, Güvenli Gelecek’ projesi kapsamında, Yozgat Bozok Üniversitesi’nde öğrenciler bilgilendirildi. J. Asb. Kad. Bçvş. Saadet Öz tarafından aile olmanın önemi, aile ve kadına yönelik şiddetin mevzuatlarda karşılığı ve KADES uygulaması,  Sosyal Hizmet Uzmanı Emel Ünal ile Uzman Psikolog Fatma Kayaaslan Bakır tarafından aile içi iletisim nasıl olmalı ve öfke kontrolü, J. Asb. Çvş. İslam Dönmez tarafından uyuşturucu madde kullanımının zararları ve narko-rehber hakkında bilgilendirme yapıldı. 

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