GÜVENLİ GEÇİŞ

Yozgat Fatma Temel TurhanOrtaokulu önünde düzenlenen etkinlikte Vali ve Emniyet Müdürü, öğrencilerle birlikte sürücülere broşür dağıttı, yayalara öncelik istedi ve yaya geçitlerinden uygulamalı geçiş yaptılar. Fatma Temel Turhan Ortaokulu’nda "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Yozgat Valisi Kadir Çakır, öğrencilerin velilerine ve büyüklere örnek olacağını, yeni yetişen nesillerin trafik kurallarına uyan, duyarlı bir nesil olması gerektiğini anlatarak, “Gelişmiş toplumlarda yaya yola adımını attığında trafik anında durur. Yayaya saygı önceliktir. Bizim ülkemizde de artık bu yönde yapılan çalışmalarla iyi noktalara geldik” dedi. Vali Çakır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun önderliğinde başlatılan bu kampanya ile yayaya çarpmalı trafik kazalarında azalmalar görüldüğünü de sözlerine ekledi. Vali Çakır, öğrencilerin yoğun sevgi gösterileri arasında öğrencilerle birlikte yaya geçitlerinden geçiş yaptı, sürücülere broşür dağıtımıyla tören son buldu.

