Güvenli eğitim uygulaması

Çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim, öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla eşzamanlı uygulama yapıldı. Park-bahçeler ve oyun salonları denetlendi, çocukların dilendirilmesini önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Aranan şahıslar yakalandı, suç unsurları ele geçirildi. Ülke genelinde eş zamanlı olarak okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde ve umuma açık işyerlerinde uygulama yapıldı. Okul servis araçları ve personeli denetlendi. 56 bin 783 Okul Servis aracı denetlendi. Uygulama, ülke genelinde 12 bin 251 karma ekip ile 41 bin 677 Emniyet ve Jandarma personelinin katılımı ile yapıldı. 56 bin 783 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde 439 ‘Araç Muayenesi Yaptırmamak, 305 ‘Emniyet Kemeri Takmamak, 226 Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak, 50 Fazla Yolcu Taşımak’ ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2 bin 441 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 486 okul servis aracı trafikten men edilirken 15 sürücünün belgesi geri alındı. Başta 26 bin 576’sı okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 41 bin 559 umuma açık yer, park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi. Bu denetimlerde 60 işyeri hakkında idari işlem yapıldı, aranan 996 şahıs yakalandı. Uygulamalarda; 6 FETÖ/PDY, 24 uyuşturucu suçları, 7 cinsel suçlar, 41 yaralama, 9 hırsızlık, 14 dolandırıcılık, 111 tehdit, 8 hakaret, 18 kayıp çocuk, 565 yoklama kaçağı-bakaya ve 193 diğer suçlardan olmak üzere toplam 996 aranan şahıs yakalandı. Uygulamalarda ruhsatsız tabanca, kesici delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 490 paket kaçak sigara, 6 litre kaçak içki, 9 bin 400 adet doldurulmuş makaron ve 7.140 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.