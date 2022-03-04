Güven’e Genel Müdür ziyareti

4 Şubat tarihinde Yozgat Belediyesi Büyük Sinema sosyal tesislerinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı sonrasında Yozgat Elektrik Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası başkanlığına seçilen Hüseyin Güven’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, Yatırım Direktörü Mustafa Yılmaz, Müşteri Hizmetleri Yöneticisi Ahmet Açıkgöz Güven’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Güven yapılan seçimlerin ardından Yozgat Elektrik Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanlığına seçilmesiyle birlikte birçok kişinin hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu söyledi. ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım’ın kendisini ziyaretinin çok önemli olduğunu dile getiren Güven, ‘’Genel Müdürümüz bize hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bizleri çok mutlu etti ve gururlandırdı. Ziyaret sırasında yapacağımız çalışmalar hakkında bilgi verdik’’ dedi.