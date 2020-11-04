GÜVENDEYiZ AMA!

İZMİR Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, deprem riski taşıyan bölgeler de gündeme taşındı. Yozgat, deprem Riski bakımından üçüncü derecede bulunmasına karşın, Çekerek, Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri ilçelerinin risk altında olduğuna dikkat çekildi. Türkiye deprem haritası 2020, önce Manisa daha sonra Elazığ'daki 6.8 şiddetindeki depremin ardından en çok araştırılanlar arasında ilk sırada bulunuyor. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgenin deprem riski taşıyıp taşımadığını, evlerinin altından veya çevresinden fay hatları geçip geçmediğini öğrenmeye çalışıyor. Bu noktada, AFAD'ın Türkiye deprem tehlike haritası 2020 büyük önem arz ediyor. Deprem haritasında, dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir ve bölge bölge, deprem riski gösteriliyor. Söz konusu haritalar, sismotektonik haritalar ve deprem kaynak zonlarında meydana gelebilecek en büyük depremler esas alınarak hazırlandığı kaydedildi. Ayrıca depreme neden olan kuvvetli yer hareketi ivme değerleri ve azalım ilişkileri de göz önünde bulunduruluyor.

10 KEZ SALLANDI

Deprem riski bakımından 3’üncü derece bulunan Yozgat, son bir ay içerisinde 10 kez sallandı. 29 Eylül tarihinde Saraykent ilçesinde 1.2 şiddetinde yaşanılan depremin ardından Çekerek ilçesi 8 ekimde 1.6 şiddetinde sarsıldı. Sorgun ilçesi, 9-14 Ekim tarihleri arasında üç kez sallandı. 1.6-1.2 şiddetindeki deprem pek hissedilmedi. 14 ve 16 Ekim tarihlerinde ise Sarıkaya ilçesinde 1.2 ve 2 şiddetinde deprem oldu. Sorgun 19 Ekim’de 1.3 şiddetinde, 1 Kasımda ise 1.1 şiddetindeki depremle sallandı. Şefaatli ilçesinde ise 22 Ekim tarihinde 1.4 şiddetinde deprem oldu.

FAY HATTI HARİTASI

Depremlerin olduğu illerden birisi olarak gösterilen Yozgat, gerek AFAD'ın son deprem tehlike haritasına, gerek diri faylara bakıldığında, ilin deprem potansiyeli düşük gibi durmasına karşın diri fayların zaman zaman, 5.0 ve üzeri büyüklükte deprem ürettiğinin de görüldüğü kaydedildi. Yozgat’ın doğusunda ve güneydoğusunda daha aktif fayların bulunduğu kaydedildi. Çevre illerdeki diri fayların da Yozgat’ı etkileyebileceğinin altı çizildi. Yozgat’ın kuzey bölümündeki diri fayları gösteren ikinci resimde, Çekerek, Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri gibi ilçelerde diri faylar dikkat çekiyor. Kuzey bölümündeki diri olmayan fayların önemine dikkat çekildi. Boğazlıyan ilçesinde de diri fayın olduğu, ilin güney bölümünde de diri olmayan fayların bulunduğu bildirildi. 1900 yılından bu yana, Yozgat ve yakın çevresindeki 4.0 ve üzeri büyüklükteki depremler, deprem yoğunluğunun kuzey bölümünde, diri fayların olduğu noktalarda olduğuna vurgu yapıldı, 1940 yılında Peyik depremi olarak bilinen bir depremin yaşandığına dikkat çekildi. Genel olarak bakıldığında, Yozgat ve sınır ilçelerine yakın noktalarda, zaman zaman 4.0 üzeri depremlerin olduğu, bazen de 5.0 üzeri depremlerin görüldüğü, fakat yapıların dayanıksız olmaması durumunda, bu depremleri en az hasarla atlatabileceği, çevre illerdeki olası depremlerden de kentin az çok etkilenebileceği vurgulandı.