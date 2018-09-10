Güven tazeledi

Yozgat Veteriner Hekimler Odası 5. Olağan genel kurulu 9 Eylül 2018 Pazar günü Yozgat Veteriner Hekimler Odası merkez şubesinde üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren Faruk Anteplioğlu oyların tamamını alarak yeniden iki yıl süre ile seçildi. Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu yaptığı açıklamada Veteriner Hekim mesleğinin daha da önem kazandığı bu günlerde birlik beraberlik içerisinde bir seçimi daha geride bıraktıklarını söyledi. Başkan Anteplioğlu, “Camiamıza, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu camiaya layık olabilmek adına elimizden gelen tüm çaba ve gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.

