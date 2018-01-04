Güven tazeledi

Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası olağan kongresi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Kongreye Belediye Başkanı Kazım Arslan, Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, Memur Sen Başkanı Kenan Şerefli, oda başkanları ve üyeler katıldı. Kongrenin divan başkanlığını ise Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın üstlendi. Üye sayısı 217 olan Lokantacılar ve Kahveciler Odası Başkanı Eyüp Coşkun, tek aday olarak katıldığı kongrede yaptığı konuşmada, “Görev sürem boyunca üyelerimizin sorun ve sıkıntılarını çözmek adına çalıştım. Her yıl düzenlenen Sürmeli Festivali’ne katılım sağlayarak meşhur lezzetlerimizi arkadaşlarımızla birlikte tanıttık. Üyelerimizin resmi dairelerle olan iş ve işlemlerini takip ettik, bundan sonra da aynı gayret ve azimle sürdüreceğiz” dedi.

Yapılan seçimlerin ardından Eyüp Coşgun tekrar başkanlığa seçildi. Yeni yönet kurulu ise, ‘Eyup Coşgun, Oğuz Albayrak, Ali Eraslan, Bayram Erus, Ömer Eraslan, Kahraman Varol, Eren Eliaçık’tan oluştu.