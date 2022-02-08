Güven tazeledi

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Salonunda düzenlenen kongrede mevcut başkan İlhami Bakıcı ve Murat Gümüş yarıştı. 589 delegesi bulunan Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın olağan kongresinde 427 delegenin oy kullandı. Kongrede 225 oy alan İlhami Bakıcı yeniden Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlığına seçildi. Kongrede 13 oy geçersiz sayılırken, Murat Gümüş ise 189 oy aldı. Kongrelerin odalar için yenilenme, tazelenme süreci olduğunu dile getiren İlhami Bakıcı, ‘’Kongreler, odaların düğünü ve bayramıdır. Bizlerde olağan seçimli kongremizi yaptık. 4 yıl boyunca yaptığımız işleri, yapacağımız işleri üyelerimize ve esnafımıza bildirdik. Esnafımızın da tercihi ile yeniden 4 yıllığına bizleri göreve getirdiler. Esnafımıza teşekkür ediyorum’’ dedi. İlhamı Bakıcı, Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın Yozgat’ın en büyük ve en güçlü sivil toplum örgütü olduğunu söyleyerek ‘’Kendi binasında ve salonunda seçimini yapan tek odadır. Odamız hizmetleriyle ortadadır. Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önceden olduğu gibi şimdi de üyelerinin hizmetinde ve emrindedir. Bize tekrardan oy veren, destek olan üyelerimize teşekkür ediyorum. Hizmetlerimiz artarak devam edecektir’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•