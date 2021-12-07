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Güven tazeledi

Türk Yerel Hizmet-Sen Yozgat Şube Başkanı Uğur Sağlamer güven tazeledi.

07 Aralık 2021 Salı 00:11
Güven tazeledi

Türk Yerel Hizmet-Sen Yozgat Şubesi’nin 7. Olağan Kongresi yapıldı. Yozgat Şube Başkanı Uğur Sağlamer, yeniden seçilerek güven tazeledi. Sağlamer, yüklenmiş oldukları sorumluluk doğrultusunda ellerinden gelen çalışmaları yapma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, ‘’Yeniden bizleri göreve layık gören, bizlere güvenen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sorumluluğumuz daha da artmıştır. Bunun bilinci ile yeni dönemde de çalışmalarımızı aksatmadan devam ettireceğiz’’ dedi.

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