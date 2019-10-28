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Gururunu yaşıyoruz

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Cumhuriyet'in 96. yılına kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

Gururunu yaşıyoruz

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Cumhuriyet'in 96. yılına kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

28 Ekim 2019 Pazartesi 11:15
Gururunu yaşıyoruz

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, 29 Ekim 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Milletinin karakterine en uygun idarenin Cumhuriyet idaresi olduğunu söyleyerek, Cumhuriyet'in ilan edildiğini hatırlattı.
Ethem Sedef, "Verdiğimiz bağımsızlık mücadelesinde döktüğümüz kan, acı ve gözyaşına rağmen muzaffer ayrılan ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek, milletin efendiliğini her şeyden üstün tutan Mustafa Kemal Paşa’nın ‘Yarın Cumhuriyeti ilân edeceğiz’ demesinin üzerinden tam 96 yıl geçti" diye konuştu.Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne dek hiç ayrılmadığı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma ana hedefinin, ancak çağdaş uygarlık standartlarında bir devlet ve toplum yapısıyla hayata geçirilebileceğinin hiç unutulmaması gerektiğini söyleyen Sedef:
"Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi her geçen gün daha da güçlendirmek ve hukukun üstünlüğüne tavizsiz riayeti tesis etmek büyük önem taşımaktadır. Dört bir yandan saldırılara muhatap olduğumuz bu günlerde, toplum olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günler geçiriyoruz. Hiçbir fitne ve fesada mahal vermeden bir olacağız. Büyük Türk Milletine ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine hep birlikte sahip çıkacağız. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum.

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