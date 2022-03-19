GURURLA KUTLANDI

Batılı devletlerden oluşan İtilaf Devletlerinin Çanakkale Boğazını ve Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul’u ele geçirmek amacıyla başlattığı Çanakkale Savaşı’nın, Türk Milleti ve ordusunun şanlı direnişi ile kazanılmasının ardından ülke genelinde kutlanmaya başlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yıl dönümü nedeniyle Yozgat’ta çeşitli etkinlikler yapıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz ve il protokolü ile birlikte, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yıldönümü nedeniyle Yozgat Şehitliğine giderek, şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edip karanfil bıraktı. Ardından Vali Polat, il protokolü ile birlikte Şehitler Anıtına çelenk sundu. Saygı atışının ardından Şehitlik defterini imzalayan Vali Polat, Türk tarihinin geçmişten bugüne üstün zaferlerle dolu olduğunu belirterek, ‘’Bu zaferi vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimizin varlığına borçluyuz. Bunun göstergesi olarak ülkemizin sessiz kahramanları olan şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz’’ diye konuştu. Günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yapan Jandarma Teğmen Özgür Sözen, ‘’Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 107’inci yıldönümünü kutlamanın, kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin onurunu yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi; dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk Ulusunun belirleyici bir rol oynadığı, Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, yüce Türk ulusunun Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakârlığının doruk noktasına ulaştığı bir saygınlık ve azmin mücadelesi olmuştur. Binlerce askerimizin şehit olduğu Çanakkale Savaşı’nda cephanesi biten askerlerine karşı ulu önderimiz 19’uncu Tümen Komutanı Mustafa Kemal Atatürk ‘Süngü tak’ emrini vererek yıllarca Türk ulusunun hafızasından silinmeyecek olan ‘Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar alabilir’ sözlerini söylemiştir. Böylelikle tarihin bu en büyük siper savaşı başlamış ve uzun süren mücadeleler sonrası parlak umutlarla karaya ayak basan birleşik düşman ordusu 1916 kışında bozguna uğrayarak çekip gitmek zorunda kalmıştır. Savaşta şehit olmayı en büyük rütbe sayan bir millete karşı kim durabilir?’’ dedi. Teğmen Özgür Sözen, Çanakkale Zaferi’nin öneminden bahsederek, ‘’Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Çanakkale utançla yaşamak yerine onurla ölmeyi tercih edenlerin savaşıdır. Çanakkale, dualarla atılan her adımda inancın ispatı bağımsızlık sevdasının yaşanmış gerçekliğidir. Çanakkale Savaşı, Türk evlatlarının inançla, imanla, kol kola, göğüs göğse sergiledikleri bir var oluş mücadelesidir. Çanakkale Zaferi, kahraman askerlerimizin, cihanı hayrete düşüren bir iman ve kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi ile birlikte, Şehitleri Anma Günü olarak da kutladığımız bu anlamlı zafer gününde, kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla hatırlıyoruz. Bilinmelidir ki; Vatan ve Bayrak Uğruna Toprağa Düşen Aziz Şehit Kardeşim; o kadar dolu ki toprağın şanla, bir değil, sanki bin vatan gibisin, yüce dağlarına çöken dumanla, göklerde yazılı destan gibisin. Ya yaşamalı bu hür vatanda ya da senin gibi ölmeli bu uğurda! Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki; temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Gençliği ve Türk Ulusu tarafından en kutsal emanet olarak muhafaza edilecektir’’ şeklinde konuştu.

ŞEHİT AİLELERİ İLE BULUŞMA

Yozgat Valisi Ziya Polat, Çanakkale Zaferi'nin 107’inci yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla il protokolü ile birlikte Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret ederek, şehit aileleriyle bir araya geldi.

ÖĞRENCİLERDEN

ANMA PROGRAMI

Yozgat Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yıldönümü nedeniyle program düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Yozgat Valisi Ziya Polat, şehit aileleri ve il protokolü ile birlikte katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kuran'ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ardından öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterimi sahnelenerek, şiirler okundu. Öğrenciler, 2017'de terör örgütü PKK'nın İzmir Adliyesine yönelik hain saldırısını canı pahasına önleyen polis memuru Şehit Fethi Sekin’i, 9 Haziran 2017’de PKK tarafından Batman’ın Kozluk İlçesinde düzenlenen saldırıda öğrencilerine karne dağıttıktan sonra evine giden öğretmen Şehit Şenay Aybüke Yalçın’ı, 2011’de Tunceli’nin Geyiksu kırsalında PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Teğmen Bahadır Fuat Buharalıoğlu’nu ve 15 Temmuz 2016’da darbe girişiminde darbeci Semih Terzi’yi etkisiz hale getirmek uğrana 30 kurşunla şehit olan Ömer Halisdemir’i seslendirerek, andılar. Program, Çanakkale Zaferi ile ilgili yapılan mektup ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

ŞEHİTLER İÇİN MEVLİD-İ

ŞERİF OKUTULDU

Yozgat Çapanoğlu Büyük Camiinde, Çanakkale Zaferi'nin 107’inci yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, başta Çanakkale Şehitleri olmak üzere, bu topraklar ve bayrak uğruna şehit olmuş tüm vatan evlatları için Mevlid-i Şerif okutuldu. Yozgat Valisi Ziya Polat da il protokolü ile birlikte Mevlid programına katıldı. •Sümeyye İlhan•