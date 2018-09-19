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Gururla kutlanacak

YOZGAT’ta 19 Eylül Gaziler Günü Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan bir dizi etkinlik ile kutlanacak.

Gururla kutlanacak

YOZGAT’ta 19 Eylül Gaziler Günü Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan bir dizi etkinlik ile kutlanacak.

19 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Gururla kutlanacak

Gaziler Günü münasebetiyle bugün bir dizi etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından tertiplenen program çerçevesinde bugün 09.30’da Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapılacak. İstiklal Marşının okunmasıyla, Türk bayrağı göndere çekilecek. Gaziler Gününün anlam ve önemini anlatan konuşmaların ardından, Yozgat Şehit Aileleri Derneği ve bazı gaziler, il protokolü tarafından evlerinde ziyaret edilecek. Ayrıca şehit ve gazi yakınlarına Nohutlu tepesinde öğle yemeği verilecek.

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