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GURURLA GEZDi

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, bakanlığı döneminde projelendirip, temelini attığı Yozgat Adalet Personel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

25 Ocak 2021 Pazartesi 00:30
GURURLA GEZDi

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, bakanlığı döneminde projelendirdiği, daha önce Ankara ve Rize’de açılışları yapılan ve Yozgat’ta üçüncüsü hizmete başlayan Adalet Personel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.  Bozdağ, Yozgat Adalet Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Özden tarafından karşılandı. Bozdağ, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak ve Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı da ile birlikte geldiği merkezi gezerken, bilgi aldı. Bozdağ, AK Parti hükümetlerinin Yozgat’a kazandırdığı çok önemli bir yatırım olan Yozgat Adalet Personel Eğitim Merkezi’nin temeli 2017 yılında kendisinin Adalet Bakanı olduğu dönemde attıklarını hatırlattı. Bozdağ, ‘’Temelini attığımız merkezin hizmete girdiğini görmek bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Yozgat ve Yozgatlı hemşehrilerimiz hizmetlerin en iyisine layıktır’’ dedi.  Bozdağ, pandemi sürecinin bitmesinin ardından her hafta 300’e yakın Adalet Bakanlığı personelinin Yozgat’a gelerek eğitim alacaklarını, hem de Yozgat’ı gezip görme imkanı bulacaklarını bildirdi. Bozdağ, ‘’Yozgat Adalet Personel Eğitim Merkezi hem istihdam imkanı sağlayacak hem de Yozgat ekonomisine katkı sağlayacaktır. Ülkemizde Ankara ve Rize’de bulunan Adalet Eğitim Merkezlerinin 3. Yozgat’ta inşa edilmiştir. Yozgat’ımıza böyle bir eser kazandırdığımız için Rabbimize şükrediyorum. Üniversitemiz, Polis Mesleki Eğitim Merkezi, Adalet ve Diyanet Eğitim merkezleri ile Yozgat’ımızı bir eğitim üssüne dönüştürdük’’ deyi konuştu. Milletvekili Bozdağ, Adalet Personel Eğitim Merkezi’nin 50 bin metrekare alan üzerinde inşa edildiğini, 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu bildirdi. Bozdağ, Yozgat Adalet Personel Eğitim Merkezi’nin 378 konaklama kapasiteli, içerisinde açık/kapalı spor alanları, hobi aktivite alanları, çocuk kulübü, yürüyüş ve parkuru, kütüphane gibi sosyal donatı alanlarının da bulunduğu sözlerine ekledi. 

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