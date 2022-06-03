‘Gurur kaynağımız, öğrenciler’

Kaymakam Güzel, 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında Ordu ilinde yapılan Rafting turnuvasında dereceye girerek, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Osman Fen Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı. Çekerek ilçesini ve Yozgat’ı en iyi şekilde temsil ettikleri için öğrencileri kutlayan Güzel, “Öğrencilerimizin başarıları bizim gurur kaynağımız. Onların her zaman yanındayız. Başarılarından dolayı öğrencilerimizi ve onların destekleyen öğretmenlerimizi kutluyorum” dedi.

Haber Merkezi