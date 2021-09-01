Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1472.07
ALTIN
485.06
DOLAR
8.3206
STERLİN
11.4589
EURO
9.8332

GURUR DUYDUK

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlamalarının bir bölümünü katılan gaziler, zaferi gururla kutlayıp, katılımcıları da gururlandırdı.

01 Eylül 2021 Çarşamba 00:40
GURUR DUYDUK

Akdağmadeni Belediye Meydanında düzenlenen törene katılan 8 Gazinin şahsında tüm gazileri tebrik eden Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Gazilerimizin destansı tarihimizin, yaşayan abideleridir. Ülkemizin bağımsızlığı ve varlığı için mücadele eden tüm gazilerimize minnettarız’’ dedi. 
Akdağmadeni ilçesinin törene katılan 8 gazisi ise, yurdumuzun emperyalist güçler ve onların işbirlikçileri tarafından işgal edilmesiyle Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı kurutuluş meşalesiyle başlayan Kurtuluş Savaşının, düşmana son darbenin vurulduğu, 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle, büyük bir Zaferle sonuçlandığını hatırlattılar. Gaziler, ‘’Bir ölüm fermanı olan Sevr anlaşmasıyla özgürlüğü, bağımsızlığı ve toprakları elinden alınmak istenen Türk halkı, bu durumu asla kabul etmemiş ve M. Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürüttüğü Kurtuluş Savaşı ile çok büyük bir destan yazarak düşmanı Anadolu'dan kovmuştur’’ diye konuştu. Gaziler, Türk milleti, 1071'den bu yana güç ve kudretiyle Anadolu'yu kendisine ebedi vatan yaptığını, Türk'ü Anadolu'dan koparmanın asla söz konusu olamayacağının da altını çizdiler. 

Anahtar Kelimeler:
GURUR DUYDUK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BiR ADIM DAHA!
BiR ADIM DAHA!
TARIM ÇEŞiTLENiYOR
TARIM ÇEŞiTLENiYOR
Bozok hazır bekliyor!
Bozok hazır bekliyor!
Uyum eğitimi bugün başlıyor
Uyum eğitimi bugün başlıyor
Asayiş berkemal
Asayiş berkemal
99. Yıl Resepsiyonu
99. Yıl Resepsiyonu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim