GURUR DUYDUK

Akdağmadeni Belediye Meydanında düzenlenen törene katılan 8 Gazinin şahsında tüm gazileri tebrik eden Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Gazilerimizin destansı tarihimizin, yaşayan abideleridir. Ülkemizin bağımsızlığı ve varlığı için mücadele eden tüm gazilerimize minnettarız’’ dedi.

Akdağmadeni ilçesinin törene katılan 8 gazisi ise, yurdumuzun emperyalist güçler ve onların işbirlikçileri tarafından işgal edilmesiyle Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı kurutuluş meşalesiyle başlayan Kurtuluş Savaşının, düşmana son darbenin vurulduğu, 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle, büyük bir Zaferle sonuçlandığını hatırlattılar. Gaziler, ‘’Bir ölüm fermanı olan Sevr anlaşmasıyla özgürlüğü, bağımsızlığı ve toprakları elinden alınmak istenen Türk halkı, bu durumu asla kabul etmemiş ve M. Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürüttüğü Kurtuluş Savaşı ile çok büyük bir destan yazarak düşmanı Anadolu'dan kovmuştur’’ diye konuştu. Gaziler, Türk milleti, 1071'den bu yana güç ve kudretiyle Anadolu'yu kendisine ebedi vatan yaptığını, Türk'ü Anadolu'dan koparmanın asla söz konusu olamayacağının da altını çizdiler.