Gurumuz Temel Hoca

Dicle Üniversitesi (DÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Çevre Bilincini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel, mutfaktaki elektronik tüm eşyaların, kapalı ortamda bulunan suyun yapısını bozduğunu söyledi.

Prof. Dr. Hamdi Temel, son 3 yılda yapmış olduğu çalışmaları ‘Susuz Aşkı Yaşanmaz’ adlı kitapta bir araya getirdi. Yaptığı çalışmalarla pet şişede uzun süre kalan suyun kansere neden olabileceğini ortaya çıkaran, bu çalışmasıyla uluslararası alanda birçok sunuma katılan Prof. Dr. Temel, kitaptaki çalışmalarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Temel, özellikle pet şişeler ile ilgili yaptıkları çalışmaların hem bilimsel hem sosyal yönden çok ses getirdiğini söyledi. Suları pet şişe damacanalara hapsettiklerini kaydeden Prof. Dr. Temel, “Su ikiye ayrılır aslında bir bayat su dediğimiz hapsolmuş su, diğeri de taze su dediğimiz akan su. Biz mutfağımızda suyu hapsetmişiz damacana veya pet şişede, burada televizyon çalışıyor, çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı telefon, mikrodalga fırın akla gelecek bütün elektronik eşyalar burada çalışıyor. Hapsedilmiş suyumuz da mutfakta ve biz bu suyu içiyoruz. Suyun yapısını bozuyoruz aslında. Yapısını bozduğumuz suyu da her gün içiyoruz. Hastalıklara maruz kalmamak için bolca su için diyoruz ama içtiğimiz suyun da yapısını bozmuşuz. Akan su bizim için daha tercih nedeni. Musluk suları temizse, arındırılmışsa, musluk suyunun içilmesini tavsiye ediyorum. Belediyeler, bu konuda bizim suyumuza güvenin diyorsa, ben de belediye suyunu için diyorum” dedi.



“BİZ YAPAY SU YAPAMADIK, YAPAMAYIZ DA”





Ortadoğu bölgesinde petrolden dolayı savaşların olduğunu aktaran Prof. Dr. Temel, şunları söyledi: