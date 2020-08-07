GURBETTE EKMEK KAVGASI

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgesi illerinden Nisan ayının başlarında Yozgat’a göç eden aileler, ormanlık alanların kenarlarına kurdukları çadırlarda yaşayıp, çadırların hemen yakınında oluşturdukları ocaklarda, kavurucu sıcağa aldırış etmeden, ekmeklerini kazanabilmek için ter döküyor. Özellikle Mardin ve Diyarbakır illerinden olmak üzere gelen ailelerin kadını, kızı, erkeği hep birlikte Meşe odunlarından mangal kömürü üretiminde gece gündüz çalışıyor. Bölgede güneşin kavurucu sıcağı altında ormanlık alan kenarında kurulan ocaklarda meşe kömürü üretimi yapan aileleri ziyaret eden Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ailelerle sohbet etti, isteklerini, taleplerini dinledi. Başkan Çakır, ilçeye yıllardır her yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerden gelen ailelerin, meşe ormanlarında çalışıp, bir taraftan gençleştirme çalışması yaparken, diğer taraftan çıkan meşe ağaçlarını yaktıkları ocaklarda alın teri döküp, mangal kömürü üretimi yaptıklarını kaydetti. Başkan Çakır, ‘’Bu çalışma ile bölgemizdeki ormanlarımız genç kalıp, daha gür yeniden çıkması sağlanırken, ülkemiz ve ilçemiz ekonomisine de önemli girdiler sağlanmaktadır. İlçemizde üretilen mangal kömürü, yurdun farklı bölgelerine götürülüp satılmaktadır. Bu da bölgedeki nakliyecinin, esnafın, tüccarın cebine sıcak paranın girmesi anlamına gelmektedir’’ dedi.

YILLARDIR BU İŞİ YAPIYORUZ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılarak, Yozgat bölgesindeki meşe ormanlarında kesim yapıp, bunları mangal kömürüne dönüşümünü sağlayan yüklenicilerden Vedat Tekin, Çayıralan, Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek, Aydıncık, Sorgun ilçelerinde kendisi ile birlikte diğer yüklenicilere ait 30 civarında meşe kömürü üretim ocağının bulunduğunu bildirdi. Tekin, bu ocaklardan yıllık yaklaşık 10 bin ton civarında meşe kömürü üretimi yapıldığını söyledi. 10 yıldır Yozgat’ta bu işi yaptığını bildiren Tekin, ocaklarda çalışanların tamamının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerden geldiğini, ağırlıklı olarak ise Diyarbakır ve Mardin illerinden gelenlerin ocaklarda çalıştıklarını anlattı. Tekin, ‘’Ocaklarda bin civarında kişi çalışıyor. Bunlar yetişkin olanlar. Aileleriyle birlikte gelindiği için çocukları da dahil ettiğimizde meşe odununu kömüre dönüştürerek, ekmek yiyenlerin sayısı 4-5 bini bulur’’ diye konuştu.

Diğer bir yüklenici olan Orhan Ertekin ise, Yozgat’ta 15 yılı aşkın süredir kömür üretimi yaptığını belirterek, üretilen kömürleri, yurdun her bölgesine gönderdiklerini, Antalya, İzmir, İstanbul gibi büyükşehirlerden daha fazla talebin geldiğini bildirdi. Ertekin, Nisan ayının ilk haftasından başlayarak, Kasım ayının sonuna kadar kömür üretiminin devam ettiğini, 12 ton odundan ancak 4 ton civarında bir kömür alabildiklerinin altını çizdi.

SICAKLAR KAVURUYOR

Bir taraftan kavurucu sıcaklar, diğer taraftan yanan ocakların sıcaklığına rağmen gece gündüz demeden alın teri dökerek, ekmek kavgası veren aile fertlerinin mesaileri günün ilk ışıklarıyla başlıyor. Gün boyu ateş karşısında duman ve ise aldırış etmeden yetişkinleri, küçük çocuklar kenardan izleyip, gelecek hayallerini belki de bir gün ocak üzerine çıkmak şeklinde kuruyor. Mangal kömürü üreten işçiler, orman işletme müdürlüklerinin belirlediği bölgelerden elde ettikleri meşe odunlarını çalışma alanına getirerek testere ve balta yardımıyla mangal kömürü için hazırlıyor. Kesilen meşeler 2 ila 3 hafta kontrollü şekilde, başında nöbet tutarak yakan işçiler, daha sonra soğutma çalışması yapıyor. Bu işlemler sonucunda oldukça meşakkatle elde edilen meşe kömürleri, kamyonlara yüklenip alıcılarına götürülerek satışa sunuluyor. Zamanlarının büyük çoğunluğunu kömür ocaklarının başında geçiren işçiler, zorlu çalışma koşullarına rağmen emeklerinin karşılığını alamamaktan yakınıyor. Ürettikleri kömürlerin aracılar tarafından tonunun 2 bin ila 2 bin 500 liradan alınmasından dert yanan işçiler, satışların devlet kontrolü altında yapılmasını istiyor.

NASIL YAPILIYOR

Meşe odunundan mangal kömürü elde edebilmek için, ilk olarak saman ve toprakla örtülü ‘torluk’ isimli ocak kuruluyor. Ocakta meşe odunu yakılarak kömür haline getiriliyor. İşçilerin bin bir meşakkatle ürettikleri mangal kömürü, daha sonra kamyonlara yüklenerek Antalya, Adana, Gaziantep ve İç Anadolu Bölgesi'nin birçok iline gönderiliyor.