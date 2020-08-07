Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1034
ALTIN
480.603
DOLAR
7.2420
STERLİN
9.5235
EURO
8.5968

GURBETTE EKMEK KAVGASI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerden Yozgat’a gelen aileler, ormanlık alanların kenarlarında kurdukları ocaklarda mangal kömürü üretimi yapabilmek için kavurucu sıcaklarda, ekmeklerini kazanabilmek için ter döküyor.

07 Ağustos 2020 Cuma 00:32
GURBETTE EKMEK KAVGASI

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgesi illerinden Nisan ayının başlarında Yozgat’a göç eden aileler, ormanlık alanların kenarlarına kurdukları çadırlarda yaşayıp, çadırların hemen yakınında oluşturdukları ocaklarda, kavurucu sıcağa aldırış etmeden, ekmeklerini kazanabilmek için ter döküyor. Özellikle Mardin ve Diyarbakır illerinden olmak üzere gelen ailelerin kadını, kızı, erkeği hep birlikte Meşe odunlarından mangal kömürü üretiminde gece gündüz çalışıyor. Bölgede güneşin kavurucu sıcağı altında ormanlık alan kenarında kurulan ocaklarda meşe kömürü üretimi yapan aileleri ziyaret eden Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ailelerle sohbet etti, isteklerini, taleplerini dinledi. Başkan Çakır, ilçeye yıllardır her yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerden gelen ailelerin, meşe ormanlarında çalışıp, bir taraftan gençleştirme çalışması yaparken, diğer taraftan çıkan meşe ağaçlarını yaktıkları ocaklarda alın teri döküp, mangal kömürü üretimi yaptıklarını kaydetti. Başkan Çakır, ‘’Bu çalışma ile bölgemizdeki ormanlarımız genç kalıp, daha gür yeniden çıkması sağlanırken, ülkemiz ve ilçemiz ekonomisine de önemli girdiler sağlanmaktadır. İlçemizde üretilen mangal kömürü, yurdun farklı bölgelerine götürülüp satılmaktadır. Bu da bölgedeki nakliyecinin, esnafın, tüccarın cebine sıcak paranın girmesi anlamına gelmektedir’’ dedi.

YILLARDIR BU İŞİ YAPIYORUZ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılarak, Yozgat bölgesindeki meşe ormanlarında kesim yapıp, bunları mangal kömürüne dönüşümünü sağlayan yüklenicilerden Vedat Tekin, Çayıralan, Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek, Aydıncık, Sorgun ilçelerinde kendisi ile birlikte diğer yüklenicilere ait 30 civarında meşe kömürü üretim ocağının bulunduğunu bildirdi. Tekin, bu ocaklardan yıllık yaklaşık 10 bin ton civarında meşe kömürü üretimi yapıldığını söyledi. 10 yıldır Yozgat’ta bu işi yaptığını bildiren Tekin, ocaklarda çalışanların tamamının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerden geldiğini, ağırlıklı olarak ise Diyarbakır ve Mardin illerinden gelenlerin ocaklarda çalıştıklarını anlattı. Tekin, ‘’Ocaklarda bin civarında kişi çalışıyor. Bunlar yetişkin olanlar. Aileleriyle birlikte gelindiği için çocukları da dahil ettiğimizde meşe odununu kömüre dönüştürerek, ekmek yiyenlerin sayısı 4-5 bini bulur’’ diye konuştu.
Diğer bir yüklenici olan Orhan Ertekin ise, Yozgat’ta 15 yılı aşkın süredir kömür üretimi yaptığını belirterek, üretilen kömürleri, yurdun her bölgesine gönderdiklerini, Antalya, İzmir, İstanbul gibi büyükşehirlerden daha fazla talebin geldiğini bildirdi. Ertekin, Nisan ayının ilk haftasından başlayarak, Kasım ayının sonuna kadar kömür üretiminin devam ettiğini, 12 ton odundan ancak 4 ton civarında bir kömür alabildiklerinin altını çizdi.

SICAKLAR KAVURUYOR

Bir taraftan kavurucu sıcaklar, diğer taraftan yanan ocakların sıcaklığına rağmen gece gündüz demeden alın teri dökerek, ekmek kavgası veren aile fertlerinin mesaileri günün ilk ışıklarıyla başlıyor. Gün boyu ateş karşısında duman ve ise aldırış etmeden yetişkinleri, küçük çocuklar kenardan izleyip, gelecek hayallerini belki de bir gün ocak üzerine çıkmak şeklinde kuruyor. Mangal kömürü üreten işçiler, orman işletme müdürlüklerinin belirlediği bölgelerden elde ettikleri meşe odunlarını çalışma alanına getirerek testere ve balta yardımıyla mangal kömürü için hazırlıyor. Kesilen meşeler 2 ila 3 hafta kontrollü şekilde, başında nöbet tutarak yakan işçiler, daha sonra soğutma çalışması yapıyor. Bu işlemler sonucunda oldukça meşakkatle elde edilen meşe kömürleri, kamyonlara yüklenip alıcılarına götürülerek satışa sunuluyor. Zamanlarının büyük çoğunluğunu kömür ocaklarının başında geçiren işçiler, zorlu çalışma koşullarına rağmen emeklerinin karşılığını alamamaktan yakınıyor. Ürettikleri kömürlerin aracılar tarafından tonunun 2 bin ila 2 bin 500 liradan alınmasından dert yanan işçiler, satışların devlet kontrolü altında yapılmasını istiyor.

NASIL YAPILIYOR

Meşe odunundan mangal kömürü elde edebilmek için, ilk olarak saman ve toprakla örtülü ‘torluk’ isimli ocak kuruluyor. Ocakta meşe odunu yakılarak kömür haline getiriliyor. İşçilerin bin bir meşakkatle ürettikleri mangal kömürü, daha sonra kamyonlara yüklenerek Antalya, Adana, Gaziantep ve İç Anadolu Bölgesi'nin birçok iline gönderiliyor. 

Anahtar Kelimeler:
GURBETTE EKMEK KAVGASI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kontrollü hayat dönemi
Kontrollü hayat dönemi
MONTAJ BAŞLADI
MONTAJ BAŞLADI
Belediye Meclisi toplandı
Belediye Meclisi toplandı
Termal otel yapılacak
Termal otel yapılacak
İl Genel Meclisi toplandı
İl Genel Meclisi toplandı
Keven de tepki gösterdi
Keven de tepki gösterdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim