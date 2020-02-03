GURBETTE BULUŞTULAR

Gölcük Kongre Sarayı'ndaki etkinliğe Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Erol Akalın, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, iş adamları, sivil toplum örgütü yöneticileri, federasyona bağlı Yozgat yöresi dernek yöneticileri, çok sayıda davetli topluluğu katıldı. Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Erol Akalın, el ele vererek daha güçlü olacaklarına vurgu yaparak, ‘'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz olacağız’' dedi. Derneğe yaptıkları hizmetlerden dolayı plaketler verildi. Yozgat yöresine ait türküleri en güzel şekilde söyleyen sanatçı Emre Ayaydın sahne aldı.
03 Şubat 2020 Pazartesi 03:49