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Yozgat
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GURBETİ MESKEN TUTTUK

Uluslararası Göç İstatistik verilerine göre, Yozgat’ta 2018-2019 yıllarında toplamda 455 kişi yurt dışına göç etti.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 00:47
GURBETİ MESKEN TUTTUK

YURT dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 kişiye ulaşırken, Yozgat’tan dönem içerisinde toplamda 455 kişinin yurt dışına göç ettiği belirtildi. Göç eden nüfusun yüzde 54,4'ünü erkekler, yüzde 45,6'sını ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 98 bin 554'ünü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 578 bin 488'ini ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. Yozgat’ta ise 421 bin 200 olan il nüfus içerisinde göç edenlerin sayısının 455 olduğu kaydedildi. Yurt dışından Yozgat’a 2018-2019 döneminde bin 389’u erkek, bin 393’ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 782 kişi geldi. Buna karşılık aynı dönem içerisinde bin 262 erkek, bin 65 kadın olmak üzere 2 bin 327 kişi Yozgat’tan yurt dışına gitti.  Yozgat’ın genel nüfusunun 411 bin 665 kişisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 9 bin 535’inin ise yabancı uyruklu vatandaşların oluşturduğuna yer verildi. Yozgat'a gelen 2 bin 782 kişiden bin 475’inin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bin 307’sinin de yabancı uyruklu vatandaşlar oluşturdu. Yozgat'tan giden 2 bin 327 vatandaştan bin 286’sı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bin 41’i ise yabancı uyruklu olduğunun altı çizildi.

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GURBETİ MESKEN TUTTUK
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