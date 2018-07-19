Gurbetçiye yatırım daveti

Yurt dışında yer alan federasyonlar, dernekler, iş adamlarıyla birlikte tüm gurbetçilere ulaşılmaya çalışılarak, Yozgat Valiliği öncülüğünde düzenlenen organizasyonla Yozgat özelinde gerçekleştirebilecekleri yatırımlar anlatıldı. Organizasyonda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu potansiyel yatırımcıları bilgilendirmek üzere toplantılar düzenledi. Gerçekleştirilen toplantıların yanı sıra yurt dışında yaşayan Türk Vatandaşlarının kurdukları işletmeler ziyaret edildi. Organizasyonda Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgat OSB Bölge Müdürü Erdoğan Öztürk, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız, Proje Başvuru Kabul Birim Amiri Eray Aydın, Yerinde Kontrol Birim Amiri Emre Çoban yer aldı. Yapılan çalışmada Vali Yardımcısı Adem Yılmaz ve heyette yer alan ilgililer kendi konularında teknik açıklamalar yapmak suretiyle yatırımcıları Yozgat’a yatırım yapmaya davet ettiler. Yurt dışında gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, Hollanda Rotterdam’da Yozgatlı İş Adamları Derneği ile toplantı gerçekleştirildi ve Hollanda Leiden şehrinde yaşayan Yozgat Sarıkayalı Behzat Eren'in Silifke, Hocaoğlu ve Natueren markaları ile üretimini gerçekleştirdiği süt işleme tesisi ziyaret edildi. Behzat Eren’e tecrübeli olduğu bu iş sektöründe TKDK hibe destekleriyle Yozgat’ta da benzer bir süt işleme tesisi kurabileceği bilgisi verildi. Almanya’nın Berlin şehrinde MÜSİAD Berlin ile birlikte gerçekleştirilen organizasyonla yatırım ve istihdama yönelik iş alanları oluşturmak isteyen MÜSİAD'a mensup iş adamları için bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Fransa’da Paris ve Lyon şehirlerine ziyaretler gerçekleştirildi. Bu ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Saadet ORUÇ’un katılımıyla MÜSİAD Paris’te düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanlığı yeni sistemi hakkında bilgi alındı. MÜSİAD Paris Başkanı Hakan Kalaycı’ya teşekkür dilekleri iletildi. MÜSİAD Lyon’da potansiyel yatırımcıların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemize gelerek gerçekleştirdiği yatırımlarından örnekler verildi ve yeni yatırımcılar Yozgat’a davet edildi. Son olarak Avrupa’da en çok Yozgatlının yaşadığı şehir olan Avusturya Viyana’da, Avusturya Yozgatlılar Federasyonu’nun (AYFED) organizasyonuyla Viyana Ticaret Müşaviri Ayşe Şule Özdoğan’ın da katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorularını ilgililer cevaplamak suretiyle, Yozgat’ta büyük yatırım fırsatları olduğunu ve Yozgat’ın yatırımcılar için iyi bir yatırım bölgesi haline geldiğini belirtti. Gerçekleştirilen bu organizasyonda birlikte toplantılar düzenlenen tüm federasyonlar, dernekler ve iş adamları böyle bir organizasyonun gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek bu ve benzeri toplantıların potansiyel yatırımcıları ülkemizde gerçekleştirecekleri yatırımlar için teşvik ettiğini belirttiler.