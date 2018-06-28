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Gurbetçiye yatırım daveti

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç tarafından görevlendirilen, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Yozgat İl Koordinatörü Timur Yıldız, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Erdoğan Öztürk, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Selim Türker, yurt dışında yaşayan gurbetçilerle birebir görüşmeler yaparak, Yozgat'ın yatırım avantajlarını anlatmaya yönelik temaslarını sürdürüyor.

Gurbetçiye yatırım daveti

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç tarafından görevlendirilen, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Yozgat İl Koordinatörü Timur Yıldız, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Erdoğan Öztürk, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Selim Türker, yurt dışında yaşayan gurbetçilerle birebir görüşmeler yaparak, Yozgat'ın yatırım avantajlarını anlatmaya yönelik temaslarını sürdürüyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Gurbetçiye yatırım daveti

 Heyet üyeleri, Hollanda’nın Leiden şehrinde yaşayan Yozgatlılarla temaslarda bulundu. Heyet üyeleri, Sarıkayalı hemşerimiz Behzat Eren'in Silifke, Hocaoglu ve Natueren markaları ile üretimini gerçekleştirdiği süt işleme tesisini ziyaret etti. Hollanda da yaşayan Yozgatlıları ziyaret eden heyet, Yozgat dışında yaşayan işadamlarının yatırım yapmalarına altyapı oluşturulmasına yönelik, fikir ve düşüncelerini aldı. Heyet üyeleri, gurbetçilere yatırım avantajları konusunda bilgi verip, Yozgat’a geldiklerinde yatırım imkanlarını daha net görebilme imkanı bulacaklarını ifade etti. 

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