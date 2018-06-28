Gurbetçiye yatırım daveti

Heyet üyeleri, Hollanda’nın Leiden şehrinde yaşayan Yozgatlılarla temaslarda bulundu. Heyet üyeleri, Sarıkayalı hemşerimiz Behzat Eren'in Silifke, Hocaoglu ve Natueren markaları ile üretimini gerçekleştirdiği süt işleme tesisini ziyaret etti. Hollanda da yaşayan Yozgatlıları ziyaret eden heyet, Yozgat dışında yaşayan işadamlarının yatırım yapmalarına altyapı oluşturulmasına yönelik, fikir ve düşüncelerini aldı. Heyet üyeleri, gurbetçilere yatırım avantajları konusunda bilgi verip, Yozgat’a geldiklerinde yatırım imkanlarını daha net görebilme imkanı bulacaklarını ifade etti.