Gurbetçiye yatırım çağrısı

Bu potansiyelin, bölge ile ilgili verilecek bilgilerle yatırım yapmaları konusunda harekete geçirilebileceği vurgulandı. Raporda, ‘Yozgat ve Sivas’ın öne çıkan özelliği, il dışı ve yurt dışında yaşayan yüksek nüfus potansiyelidir. Bu şehirler girişimcilerini destekleyecek yatırımcıları hem şehir içinden ve şehir dışı hemşerilerinden, hem de yurt dışında yaşayan ve kökenleri bu şehirler olan gurbetçi vatandaşlar vasıtasıyla rahatlıkla bulabilir. Önemli olan sistemin iyi çalışması ve güvenilir bir yatırım aracına dönüşmesidir’’ denildi. Yozgat’ın yurt içinde Ankara, yurt dışında ise başta Fransa ve Avusturya gibi ülkelerde ikamet eden yüksek sermayeli hemşeri potansiyelinin bulunduğu kaydedildi. Hem maddi hem de manevi sebeplerle memleketlerinde yatırım yapmak isteyen iş insanları için melek yatırımcılık sisteminin önemli bir fırsat haline gelebileceğinin altı çizildi. Raporda, ‘Bu noktada, var olan melek yatırımcılık ağı ve potansiyel kurulacak ağların performansı, lobicilik faaliyetleri ve yatırım tanıtım faaliyetleri vasıtasıyla bölge için yeni melek yatırımcılar ve girişimciler kolaylıkla bulunabilir. Bölgedeki girişimcilerin melek yatırımcı konusunda farkındalığını artıracak eğitimlerin düzenlenmesi, BKY Lisansı tanıtımı ve avantajlarının anlatıldığı organizasyonların düzenlenmesi, girişimci ve yatırımcıyı buluşturacak organizasyonlarına aracılık edilmesi, bölge dışında yer alan melek yatırımcı ağlarıyla görüşülüp bölgede yatırımların yapılmasını sağlanması öncelikli yapılacak eylemler olarak düşünülebilir’ ifadelerine yer verildi.