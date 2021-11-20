GURBETÇiNiN VATAN AŞKI

Fransa’da yaşayan Sevim Biçer, doğup, büyüdüğü Türkiye’nin önemli tarım bölgesi Yozgat’ta çiftçilere örnek olabilme adına yaptığı ön araştırmanın ardından 20 dönümlük alanda Lavanta Bahçesi oluşturmak üzere, fideleri toprakla buluşturmaya başladı. Yozgat’ın Sorgun İlçesine bağlı Büyük Taşlık köyünde 20 dekarlık tarım alanında Lavanta fidelerini toprakla buluşturan Sevim Biçer, Fransa’da yaşadığını, makine teknik işleri ile uğraştığını bildirdi. Yurtdışından kazandığı kazançla tatil yapmak yerine ‘’Ülkeme, İl’ime ve köyüme faydalı olacağım’’ diyen Sevim Biçer, ‘’Çiftçilerimizin, özellikle de kadınların bu bölgede daha aktif, faydalı, gelir getirici işler yapmasına önderlik yapmak istiyorum. Bu nedenle ön araştırmalarını yaptım, Lavanta Bahçesi tesis etmeye karar verdim’’ dedi. Büyük Taşlık köyünde 20 dekar alana Lavanta Bahçesi tesis etmek üzere dikim çalışması yapan Sevim Biçer, ‘’Üreteceğim, benim kazanmam önemli değil, biz kazanalım, köyüm kazansın, Ülkem kazansın hep birlikte kazanalım da ülkem kalkınsın’’ ifadelerini kullandı. Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli uzman Osman Akarsubaşı ve diğer teknik personel de Büşük Taşlık köyüne giderek, çalışmalara destek verdi.

EKİM ALANI GENİŞLİYOR

Yozgat'ta alternatif ürün çalışmaları kapsamında deneme ekimi yapılan lavantanın hasadından olumlu sonuç alındı. Yozgat’ta 2020/2021 üretim sezonunda alternatif ürünlerin çoğaltılması ve üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla deneme amaçlı lavanta ekimleri, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gözetiminde gerçekleştirildi. Kurağa, sıcağa ve soğuğa dayanıklı olan Lavanta bitkisinin Yozgat’ın iklim ve toprak şartlarına uygun olduğu aktarıldı. Tesis edildiğinde ilk 2-3 yıllık iyi bakımdan sonra uzun yıllar verim alınabilen Lavanta bitkisinin normalde şartlarda ilk 2 yıl fazla ürün alınamadığı, üçüncü yıldan sonra ise çiçek kesimi yapılarak verim alınabildiği bildirildi. Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı Armağan köyünde geçen yıl dikimi yapılan bir dekar lavanta demonstrasyonunda 200 kilogram yaş lavanta çiçeği alındı. Bu yıl dikimini yapılan Sarıhacılı Mahallesi'nde 7 dekar lavanta demonstrasyonunda ise 53 kilogram yaş lavanta çiçeği elde edildi. Yozgat’ın Çayıralan ve Çekerek ilçelerinde de Lavanta Bahçeleri oluşturularak, elde edilen ürünler farklı alanlarda değerlendirilmeye başlanıldı.

