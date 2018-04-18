Gurbetçilerden yardım

Hollanda Yozgatlı İş Adamları Derneği, Yozgat ve Sorgun’da sosyal ve ekonomik destek alan 100 çocuğa giysi yardımında bulundu. Yozgat Alpaslan Türkeş Huzurevi’nde Yozgat Vali Yardımcıları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli ve Hollanda Yozgatlı İş Adamları Derneği Üst Kurul Başkanı Kadir Açkalmaz ile öğle yemeğinde bir araya gelen çocuklar, daha sonra aileleriyle birlikte beğendikleri kıyafetleri aldılar. Hollanda Yozgatlı İş Adamları Derneği’ne bu davranışları dolayısıyla teşekkür eden Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, bu tür güzel örneklerin tekrarlanması temennisinde bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli ise “Hollanda’da yaşayan vatandaşlarımız yıllar geçmesine rağmen bağlarını koparmaması ve Türkiye için bir şeyler yapıyor olması düşünceleri bizleri mutlu etti. Yozgat’ta ve Sorgun’da 100 çocuğumuz anne ve babalarıyla bize eşlik ettiler. Bu çocuklarımız aileleri yanında desteklediğimiz çocuklar. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına biz gerekeni yapıyoruz ama bu tür yardımlar da çocukları mutlu ediyor” dedi.

Hollanda Yozgatlı İş Adamları Derneği Üst Kurul Başkanı Kadir Açkalmaz ise dernek olarak 10 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek Yozgat’ta her yıl bu tür faaliyetleri gerçekleştirdiklerini anlattı. Hollanda’da 3 bin 600 Yozgatlı iş adamının olduğunu söyleyen Açkalmaz, “Yozgat ve Sorgun’da 100 çocuğumuza kıyafet yardımında bulunduk. Biz memleketimizi unutmuyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.