Gurbetçilerden örnek proje

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler Köyünde, sokak hayvanları ve gagalı hayvanların beslenip, su ihtiyaçlarını gidermeye yönelik tasarlanan yemleme üniteleri köyün farklı kesimlerine konuşlandırıldı. Sorgun Can Dostları Derneği Kurucu Başkanı Ayşe Alan Akbaş, köye giderek çalışmalar hakkında bilgi alıp, projeyi hataya geçiren Mehmet Hansu ve destek verenlere teşekkür etti. Akbaş, Orta Anadolu’nun en güzel yerleşkelerinden Özler Köyünün daha önce belde olduğunu, nüfusunun yetersiz kalması nedeniyle köy statüsüne dönüştürüldüğünü hatırlattı. Köy nüfusunun ağırlıklı olarak yurt dışında bulunduğunu vurgulayan Akbaş, yaz aylarında gurbetçileriyle dolup taşan Özler halkının köyleri için bir birinden güzel projeleri de adım adım uygulayarak, hayata geçirmeye devam ettiğini aktardı. Dernek Başkanı Akbaş, ‘’Bunlardan bir tanesi de gurbetçilerin girişimleriyle ve bu yönde diğer köylerimize örnek teşkil edebilecek bir proje olan Sokak Hayvanları Yemleme Üniteleri. Projenin fikir babası ve tasarımını yapan gurbetçilerimizden Mehmet Hansu yapmış. Özlerli hayvan severlerle birlikte hareket eden Mehmet Hansu, kış aylarında yaşanılan şiddetli soğuklar, gıdasızlıktan dolayı feci şekilde can veren, yürek burkan acı tabloların hiç yaşanmaması, en azından minimum seviyeye çekilmesi adına önemli bir projeyi hayata geçirmişler. Özler Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği, Köy Muhtarlığının katkılarıyla belirlenen noktalara, hayvanlar için tasarlanan yemleme üniteleri monte edilmiş, çok güzel bir çalışma. Emeği geçen herkese tüm hayvan severlerimiz, can dostlarımız adına teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.