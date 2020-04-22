Gurbetçiler gelmeye başladı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay’ın 59 ülkede bulunan yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi için başlatılan çalışmaların ardından, gurbetçiler yurda gelmeye başladı. Yozgat’a ilk etapta 349 civarında bir vatandaşın gelerek öğrenci yurtlarına yerleştirilmesine başlanıldığı kaydedildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında, uçağa binmeden sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşların, uçaktan ihdikleri andan itibaren de takibe alındıkları kaydedildi. Yurtlara yerleştirilenlerin, yerleştirildikleri günden itibaren 14 günlük karantinaya tabi tutulup, ardından gerçekleştirilecek sağlık kontrolleri sonrasında olumlu sonuç çıkanların ikametlerine gönderilecekleri bildirildi.