Gurbetçi Birimi

Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, yaz aylarında çeşitli ülkelerden gurbetçi vatandaşların ilçe geldiğini hatırlatarak, ‘’Kamu kurumları gurbetçilerimizin resmi işleri ve işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılması konusunda gerekli hassasiyeti göstermekte, vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet için yıllık izinler ertelenmekte, gurbetçilerimize kaliteli, hızlı ve etkin hizmet sunulmaya çalışılmaktadır’’ dedi. Kaymakam Sinanoğlu, bazı dönemlerde gurbetçi vatandaşlarla kurumlar arasında resmi işlemlere dair prosedürlerin bilinmemesinden, bilgi ve belge eksikliklerinden çeşitli problemlerin yaşandığının tespit edildiğini vurguladı. Sinanoğlu, ‘’Kaymakamlığımızca gurbetçi vatandaşlarımıza resmi işlemlerinde rehberlik etmek, yol göstermek ve onların işlerinin takibini yapmak üzere Kaymakamlık bünyesinde ‘Gurbetçi İrtibat Birimi’ oluşturulmuştur. Bu birim için gurbetçi vatandaşlarımızın iş ve işlemlerinin takibini yapacak tecrübeli bir personel görevlendirilmiştir. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gurbetçilerimize yardımcı olunması talimatı verilmiştir’’ diye konuştu.