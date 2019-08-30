Gurbetçi ailenin evlat acısı

Şahin ailesi, kiraladıkları villada ilçeyi gezmek için hazırlık yaptığı sırada 3 yaşındaki oğulları Aras, ailesinden habersiz havuz başına gitti. Şahin ailesi bir süre sonra havuzda minik Aras'ın hareketsiz yattığını gördü. Hemen 112 Acil Servis'i arayıp, yardım istediler. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri Aras Şahin'in kalbinin durduğunu belirledi. Baba Taner, anne Elem ve diğer 4 çocukları gözyaşlarına boğuldu. Minik Aras'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından cenaze Yerköy ilçesine getirilerek, toprağa verildi.