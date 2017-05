Günün yazısı Sargın’dan

Şiir ve yazıları edebiyat dünyası tarafından tanınan ve ilgiyle takip edilen Ahmet Sargın’ın kaleme aldığı malakesinin tanınmış edebiyat sitelerinde günün yazısı seçilmesi Yozgat’ta da memnuniyetle karşılandı.

Gazetemiz Köşe yazarı ve Yozgat’ın edebiyat öncülerinden Gazeteci-Yazar Ahmet Sargın’ı elde ettiği başarıdan ötürü kutluyoruz.

Sargın’ın günün yazısı seçilen; “Kitap Yürekli Adamlar Ve Hayrettin Durmuş” başlıklı yazısı şu şekilde

“Kitap Yürekli Adamlar " Şair Yazar Hayrettin Durmuş kardeşimizin yeni çıkan eseri. Hayrettin Durmuş 1965 Afyonkarahisar- Sultandağı doğumlu. Şiir kitaplarının yanı sıra deneme ve makaleleri olan Saygın bir yazarımız. "Kitap Yürekli Adamlar" eserini imzalayarak bize de yollamış. Eseri beğeni ile okudum ve takdire şayan buldum. Kitaptan notlar aldım Altını çizdiğim, hatta bir kaç defa tekraren okuduğum paragraflar oldu.

Yazar eserin önsözünde şu önemli noktaları vurguluyor :" Bu kitap okumak nedir ve nasıl olmalıdır sorusuna cevap aradığımız uzunca bir makaleden, okuma konusunda yapılmış bir araştırmadan ve seçme kitap incelemelerinden oluşmaktadır. İnceleme- eleştiri diyebileceğimiz çalışmamızı okuyucuya deneme tadında sunmaya çalıştık. Amacımız okumayı teşvik etmek. Başarabilir miyiz bunu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki; bu satırlar aşkla yazıldı, aşkla okunsun diye..."

Bu Kitabı'n dikkatlerinizi okumaya çekeceği, özellikle gençlerimize edebiyatı, okumayı sevdireceği inancıyla faydalı olmasını diliyorum. Unutmayalım ki: kitaptan Kaçış yok. Bu dünyada olmasa da öbür dünya da mutlaka kitabınızı okuyacaksınız diyor, mutluluk kitabı'nı okuyanları besmeleyle selamlıyorum."

“Dalkavuk olmayan dostunuz: " Kiminin yüzü silinir gözlerinizden, kiminin adını bile hatırlamazsınız. Çoğu terk eder sizi, yapayalnız bırakır hayatta. Oysa öyle bir dostunuz var ki: bizi terk etmeyen, bırakıp gitmeyen... " Siz öldüğünüz de en çok onlar üzülür. Öksüz çocuk gibi olurlar. Bilirler ki, artık hiç kimse sizin gibi sevmeyecektir onları... Böylesine vefalı bir dostun kıymetini bu dünyadayken bilmek gerekmez mi?

İşte bu satırlar bunun için yazıldı. Size gerçek dostunuzu anlatmak, hakiki Dosta kavuşmak için. Bu kitabın Muhatabı Hak ve hakikat yolcuları. Yalnızca gerçeği, mutlak gerçeği arama sevdasıyla yollara düşen yiğitleredir Sözümüz."

"Dostları çoğaltmaya, kitaplarla gerçeğe kanat çırpmaya hazır mısınız?" Yazar " Okumak nedir ve nasıl olmalıdır? " Sorusuyla devam ediyor Sözlerine:

"Okumak bilginin kaynağıdır!"

"Okumak yeni bir dünya'nın kapısını aralamak demektir"

"Okumak geçmişle gelecek arasında kurulan en sağlam köprüdür."

"Okumak insanın kendini ve gerçeği arama serüvenidir."

"Okumak bilmektir. Güdülen insan olmaktan kurtulmaktır."

"Kutsal Kitabı'nın ilk emri "Oku!" olan bir toplumun; bugün onu okumaya teşvik eden, şahsiyetini ve yapısını geri kazanma hususunda Okumanın önemini ona açıklayacak kimselere ihtiyaç duyması ne acıdır..."

Hayrettin Durmuş Kardeşimizin bu eseri güzel tespit ve değerlendirmelerle devam ediyor. Sahası'nda ender eserlerden sayabileceğimiz bu güzel çalışma kütüphanelerimizin başköşesini dolduracak cinsten gözüküyor. Sade bir anlatımla kitapta, okumayı ve okunması gereken eserleri değerlendiren yazar deneme ve sohbet türünde güzel bir kapı aralamış bize..

Bayrak yayınları arasında çıkan: "Kitap Yürekli Adamlar" eseri okumaya değer, emek mahsulü olarak görmek bizi mutlu etti. Eserde yazar içten samimi bir anlatımı tercih etmiş bu durum kitabı sıkıcı olmaktan kurtarıyor.

Milli ve manevi değerlerle bezenmiş bu eseri başucu eseri olarak tercih edeceğinize ve zaman zaman açıp okumaktan zevk duyacağınıza inancımız tamdır. Bu mana da Hayrettin Durmuş kardeşimizi tebrik ediyor, bu muhteşem çalışmasını takdire şayan bulduğumuzu belirtmek istiyoruz. Emek verilmiş, alın teri dökülmüş, göz nuru ile işlenmiş, satırları ilmik ilmik dokunmuş böylesine ciddi bir çalışmayı tüm okuyucularımıza tavsiye etmekten mutluluk duyarız. Mutlaka okunmalı, kütüphanelerde yerini almalı baş ucu kitabı olarak elden ele dolaşmalı diye düşünüyoruz...

Eserin sonundaki çağrı yüreğimize yağmur damlaları gibi akıverdi: "Her biri bir yüce dağdır onların. Siz de girin Kitap Yürekli Adamların duldasına. Sıradağlar el versin. Okuduğunuz her kitap yüreğinize yeni bir yol versin. Dileğimiz o ki: her insanın içinde kitap okuma aşkı uyansın. Aşkla oku Kitabı'nı, yüreğin aşkla uyansın. İki dünya'da da yolumuzu kitap aydınlatsın. Kaybolsa gözümüzün feri, gamın olmaz canda yeri, her harf içimin feneri. Sönse ömrümüzün ışığı, çürüse de insanın teni, kitap yaşatır seni. Aşkla oku/yorum diyenler beri gelsin..."

Var olasın Hayrettin Durmuş Kardeşim; kalemin hiç susmasın. Gönül gözün hep açık kalsın inşallah! Biz okuduk, dostlarımızla paylaştık; elden ele dolaşsın istedik. O bir gül; koklamasını bilenlere; o bir servet kıymetini bilenlere. "Altının kıymetini sarraf bilirmiş" Gönül gıdasını almak isteyen dostlarımıza selam olsun! (Eseri Bayrak Yayınları/ İstanbul adresinden temin edebilirsiniz. Tel: 0212 545 95 50)