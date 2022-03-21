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Günün hediyesi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sevgi Evleri’nde barınan çocuklar 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yıldönümü ve Şehitleri anma günü nedeniyle okulları ziyaret ederek atkı ve şapka hediye ettiler.

21 Mart 2022 Pazartesi 00:51
Günün hediyesi

Türk milletinin tarih boyunca verdiği en önemli mücadelelerden birisi olan Çanakkale Savaşı ve Şehitleri Anma Günü’nde Çocuk Evleri’nde kalan çocuklar tarafından günün anısına ‘Çanakkale Atkısı ve Şapka’ hediye edildi. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Neşeli, Çanakkale Zaferi’nin savaşın daha ötesinde, gerçek bir milli mücadele, yeniden diriliş ve bağımsızlık mücadelesi olduğunu günümüz gençliğince hatırlanması amacıyla Müdürlükleri bünyesinde bulunan Sevgi Evleri tarafından öğrencilere Çanakkale’yi anlatan çeşitli hediyeler verildiğini söyledi. Neşeli, erkeğiyle kadınıyla, yaşlısıyla genciyle, yediden yetmişe herkesin bu ülkeye sevdalı olduklarını belirtti. Neşeli, Yapılan etkinlikle tarihimizde öğrencilerin ülkenin bağımsızlığını, milletin özgürlüğünü, halkların namusunu canlarından bile üstün gördüğünü hatırlamak için Çocuk Evleri Sitesi idaresi ile çocukları, Milli İrade Anadolu Lisesi ve Fatma Temel Turhan Ortaokulu öğrencilerine ‘Çanakkale 1915’ ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı logolu şapkalarının dağıtıldığını kaydetti. Neşeli;  ‘’Devletin bekası için birlik ve beraberlik ruhu içinde, kanı ve canı pahasına Malazgirt'ten Çanakkale’ye İstanbul'un Fethinden Kıbrıs'a kısacası günümüze kadar savaşmış ve canlarını vermekten çekinmemiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz’’ dedi.

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