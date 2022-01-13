GÜNÜMÜZÜ KUTLADILAR

Eğitim Birsen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, ziyarette yaptığı açıklamada; “Sesimizin duyurulmasında, kamuoyunun bilgilendirilmesinde basının önemi son derece önem arz etmektedir. Gazeteciler, yaptıkları haberlerle şehirlerin sosyal ve kültürel anlamda gelişmesine ve o bölgenin tanıtılmasına da katkı sağlıyor. Bu vesile ile Yozgat’ımızda da gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

“GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN”

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Kamuoyunu bilgilendirmek için günün her saatinde haber peşinde koşan dürüst gazetecilerimiz, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde vatandaşları gelişen olaylar hakkında aydınlatmak için büyük bir özveri ile çalışırken, önemli bir kamu görevini de icra etmektedirler. Gecesini gündüzüne katarak mesai kavramı bulunmayan, doğru haber verme, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri dikkate alan, ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin sorunlarını kamuoyuna aktaran adalet duygusu ile mesleğini ahlaklı bir biçimde icra eden tüm basın mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nü en içten ve samimi duygularımız ile kutluyor, görevlerinizde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

