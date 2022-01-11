GÜNÜMÜZÜ KUTLADILAR

Yozgat Valisi Ziya Polat, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle il genelinde görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorunlarını dinleyen Vali Polat, aynı zamanda ilimizde devam eden çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Vali Polat, ‘’İnanıyorum ki gazetecilerimiz sahip oldukları sorumluluk ile ilimizin ve ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için, olumlu rol üstlenmeye devam edecektir’’ dedi.

Öte yandan Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz ile MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Iragatoğlu gazetemiz bürosunu ziyaret ederek günümüzü kutlarken, bazı kurum ve kuruluş müdürleri ile STK’lar ve siyasi partiler gönderdikleri mesajlar ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüzü kutladı.