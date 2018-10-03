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Günümüz Gençliği, dünün Gençleriyle buluştu

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyesi gençler, Alpaslan Türkeş Huzurevi’nin sakinleri olan dünün gençlerini unutmadı.

Günümüz Gençliği, dünün Gençleriyle buluştu

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyesi gençler, Alpaslan Türkeş Huzurevi’nin sakinleri olan dünün gençlerini unutmadı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
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Günümüz Gençliği, dünün Gençleriyle buluştu

Her fırsatta yaşlıları ziyaret eden gençler, geçmişin tecrübelerini bugünlere aktaran, milli kültür, değerlerimizi yarınlara taşımalarını sağlayan, toplumsal hayatın en kıymetli hazineleriyle sohbet edip, tecrübelerini, öğütlerini dinledi. Dünün gençlerinin hayat hikayelerini dinleyip, sohbet eden Gençlik Merkezi üyelerinin oluşturduğu grup da, müzik dinletisi ile kulakların pasını aldı. 

Son Güncelleme: 02.10.2018 16:36
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