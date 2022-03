Günlük bin ekmek

Değerli, her ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da dar gelirli ailelere çeşitli yardımlarda bulunacaklarını belirtti.

Kızılay'ın sadece kara günde değil, her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Değerli, "Ramazan bir seferberlik ayıdır. Bizler de Sorgun şubesi olarak yardım seferine çıkıyoruz. Bu mübarek ayda yardımlaşmanın önemine vurgu yapıyoruz. 153 yıldır milletimizin gücüyle kesintisiz yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kızılay bu yıl da dar gelirli ailelerimizin yanında olacak. Hayırsever vatandaşlarımızın ve kurumumuzun desteği ile temin edeceğimiz bin ekmeği her gün Şakir Efendi Meydanı’nda vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bu yıl da milletimizin yardımlaşma ve dayanışma duygusuna güvenerek yola çıkıyoruz." dedi.

Değerli, ekmeğin yanı sıra gıda kolileri hazırladıklarını, ayrıca giyecek ve öğrencilere nakit yardımı yapılacağını da sözlerine ekledi. •aa•