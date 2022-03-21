Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Günlük bin ekmek

Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Mevlüt Değerli, ramazan ayı boyunca dar gelirli ailelere ekmek dağıtacaklarını söyledi.

21 Mart 2022 Pazartesi 00:58
Günlük bin ekmek

Değerli, her ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da dar gelirli ailelere çeşitli yardımlarda bulunacaklarını belirtti.
Kızılay'ın sadece kara günde değil, her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Değerli, "Ramazan bir seferberlik ayıdır. Bizler de Sorgun şubesi olarak yardım seferine çıkıyoruz. Bu mübarek ayda yardımlaşmanın önemine vurgu yapıyoruz. 153 yıldır milletimizin gücüyle kesintisiz yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kızılay bu yıl da dar gelirli ailelerimizin yanında olacak. Hayırsever vatandaşlarımızın ve kurumumuzun desteği ile temin edeceğimiz bin ekmeği her gün Şakir Efendi Meydanı’nda vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bu yıl da milletimizin yardımlaşma ve dayanışma duygusuna güvenerek yola çıkıyoruz." dedi.
Değerli, ekmeğin yanı sıra gıda kolileri hazırladıklarını, ayrıca giyecek ve öğrencilere nakit yardımı yapılacağını da sözlerine ekledi. •aa•
 

Anahtar Kelimeler:
Günlük Bin EkmekYozgatIlerigazetesiSorgunHaberIlçelerMartPazartesiTürk Kızılay Sorgun Şube BaşkanıTürk KızılayMevlüt DeğerliRamazan AyıRamazan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençler için bilgi yarışması
Gençler için bilgi yarışması
Büyük Zafer'e Asım’ın neslinden destek
Büyük Zafer'e Asım’ın neslinden destek
Muhtarlarla buluştu
Muhtarlarla buluştu
YOZGAT’TA ALPERENLER
YOZGAT’TA ALPERENLER
Hastalarla buluşma
Hastalarla buluşma
Büyük başarı
Büyük başarı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim